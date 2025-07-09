Англія

"Синьо-чорні" попрощалися зі своїм вихованцем Шемсдіном Тальбі.

Правий вінгер Шемсдін Тальбі залишив Брюгге й приєднався до Сандерленда, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

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За даними transfermarkt, за свого вихованця "синьо-чорні" отримали 20 млн євро. Контракт 20-річного марокканця з новим для нього клубом розраховано до кінця червня 2030-го.

Тальбі дебютував за Брюгге в березні 2023 року. У вересні 2024-го Шемсдін відкрив лік своїм голам за клуб. В обох випадках "синьо-чорним" у чемпіонаті Бельгії протистояв Кортрейк. Загалом на рахунку флангового нападника сім голів і п'ять асистів у 53-х матчах Брюгге в усіх турнірах. Із рідним для нього клубом марокканець виграв чемпіонат і Кубок Бельгії.

У березні 2025 року Тальбі вперше був викликаний до збірної Марокко. Раніше він представляв бельгійські "молодіжки".

Шемсдін став п'ятим літнім новачком Сандерленда. Нещодавно склад клубу поповнив колишній оборонець мадридського Атлетіко.