Англія

Рішення на користь лондонців закриє дорогу до Реала.

Французький центральний захисник Вільям Саліба є гравцем лондонського Арсеналу ще з 2019 року, коли його придбали в Сент-Етьєна за 30 млн євро, проте спочатку футболіст провів три сезони в оренді у складі "зелених", Ніцци та Марселя, і лише потім долучився до команди Мікеля Артети.

Відтоді нині вже 24-річного виконавця важко уявити не в стартовому складі "канонірів", що підтвердив і минулий сезон із 51 зіграним матчем та двома забитими м’ячами.

Однак Саліба має лише два роки в запасі контракту з лондонцями й цілком конкретну пропозицію від мадридського Реала долучитись до його складу як не наступного літа за мінімально досяжну суму компенсації, так за два роки в якості вільного агента.

Арсенал розуміє ситуацію, тому й запропонував гравцю нову угоду на "значно покращених умовах", як стверджує місцева преса.

Проте пропозиція на столі від Реала наразі гальмує всі перемовини — мадридці дали зрозуміти Саліба, що якщо угода з Арсеналом буде підписана, то жодних перспектив переходу до їхнього складу у Вільяма більше не буде.