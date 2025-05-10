Англія

Лондонський клуб прагне зберегти одного зі своїх ключових захисників попри інтерес з боку Реала.

Арсенал розпочав перемовини з центральним захисником Вільямом Саліба щодо нового контракту. Про це повідомляє авторитетний журналіст The Atheltic Девід Орнштейн.

Лондонці хочуть зняти всі сумніви щодо майбутнього 24-річного центрального захисника, на якого претендує мадридський Реал.

Нинішня угода Саліба з "канонірами" діє до літа 2027 року, але клуб прагне продовжити її ще на кілька сезонів. Спортивний директор Арсеналу Андреа Берта вже провів перші контакти з представниками футболіста. Хоча офіційної пропозиції ще не надійшло, сторони активно ведуть діалог у неформальній обстановці.

Сам Саліба неодноразово заявляв про свою відданість Арсеналу. У березні він зазначив, що поспішати з переговорами не варто, але наголосив, що хоче вигравати трофеї з лондонським клубом. Незважаючи на самокритику щодо рівня гри в поточному сезоні, він провів 49 матчів у всіх турнірах та допоміг "канонірам" здобути найкращий захисний показник у Прем'єр-лізі.

Саліба перейшов до Арсеналу у 2019 році з Сент-Етьєна, але спочатку залишився у Франції в оренді. Після успішних виступів за Ніццу та Марсель він закріпився в основі Арсеналу з сезону-2022/23 і став ключовим гравцем у боротьбі за чемпіонство протягом кількох сезонів поспіль.

У 2023 році французькиз захисник уже підписував новий контракт до 2027-го разом з Букайо Сака та Габріелем Мартінеллі. Тепер же Арсенал прагне зробити все, аби один зі своїх лідерів залишився в команді надовго.