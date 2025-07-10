Англія

"Сині" хочуть виручити 65 млн євро.

Вінгер Челсі Ноні Мадуеке став ближче до переходу в Арсенал.

Як стверджує інсайдер Ніколо Скіра, 23-річний гравець погодив умови особистого контракту з Арсеналом до 2030 року. Однак клубам ще належить домовитися між собою, оскільки пропозиція "канонірів" у розмірі 45 мільйонів євро плюс бонуси не влаштовує "синіх".

Згідно з даними джерела, Челсі просить 65 мільйонів, після чого клуб готовий дати зелене світло на трансфер.

У поточному розіграші Клубного чемпіонату світу Мадуеке зіграв у п'яти матчах, але не записав на свій рахунок жодного результативного бала. Всього за сезон у вінгера 11 голів і 5 асистів у 46 зустрічах.

Раніше повідомлялося, що Борнмут має намір підписати голкіпера Челсі.