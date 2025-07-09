Англія

Йдеться про Джорджа Петровича.

Голкіпер Челсі Джордж Петрович може продовжити кар'єру в Борнмуті. Такою інформацією ділиться інсайдер Фабріціо Романо.

Джерело повідомляє, що Борнмут зробив офіційну пропозицію Челсі щодо трансферу 25-річного серба.

Сам гравець зацікавлений у переході, але клубам ще належить домовитися між собою. Минулого тижня Сандерленд не зміг укласти угоду з Челсі, тож тепер у Борнмута є дуже хороші шанси на трансфер, підкреслило джерело.

Минулий сезон Петрович провів в оренді в Страсбурзі. У чемпіонаті Франції голкіпер зіграв 31 матч, в десяти з яких жодного разу не пропустив.

Раніше повідомлялося, що Челсі заробив вже 110 млн за виступи на КЧС.