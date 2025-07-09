Йдеться про Джорджа Петровича.
Джордже Петрович, Getty Images
09 липня 2025, 14:28
Голкіпер Челсі Джордж Петрович може продовжити кар'єру в Борнмуті. Такою інформацією ділиться інсайдер Фабріціо Романо.
Джерело повідомляє, що Борнмут зробив офіційну пропозицію Челсі щодо трансферу 25-річного серба.
Сам гравець зацікавлений у переході, але клубам ще належить домовитися між собою. Минулого тижня Сандерленд не зміг укласти угоду з Челсі, тож тепер у Борнмута є дуже хороші шанси на трансфер, підкреслило джерело.
Минулий сезон Петрович провів в оренді в Страсбурзі. У чемпіонаті Франції голкіпер зіграв 31 матч, в десяти з яких жодного разу не пропустив.
Раніше повідомлялося, що Челсі заробив вже 110 млн за виступи на КЧС.