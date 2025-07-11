Англія

Захисник уклав контракт до 2028 року.

Крістал Пелас офіційно оголосив про трансфер лівого захисника Борни Соси з Аякса. 27-річний хорват уклав із лондонським клубом трирічний контракт до літа 2028 року з опцією продовження. Соса став другим літнім новачком "орлів" після воротаря Вальтера Бенітеса.

Досвідчений фланговий гравець має за плечима виступи за Динамо Загреб, німецький Штутгарт, нідерландський Аякс, а також оренду в Торіно. За Штутгарт він провів 115 матчів: 35 асистів та 5 голів. У сезоні 2020/21 Соса став одним із найкращих асистентів Бундесліги з 10 результативними передачами.

На міжнародному рівні Соса зіграв 26 матчів за збірну Хорватії, зокрема 5 зустрічей на чемпіонаті світу 2022 року, де команда виборола бронзові медалі.

"Я дуже радий приєднатися до Крістал Пелас. Чув багато хорошого про клуб і лігу. Я гравець, який любить атакувати, загострювати, створювати моменти. Не можу дочекатися, щоб вийти на поле", — поділився Соса у своєму першому інтерв’ю.

Крістал Пелес розпочне новий сезон 17 серпня виїзним матчем проти Челсі.