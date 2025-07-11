Англія

Ще один уже колишній гравець "чорно-білих" спробує підкорити чемпіонат Англії.

Ноттінгем Форест придбав центрального захисника Ботафогу Жаїра Кунью, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Гравець підписав розрахований до кінця червня 2030-го контракт. За даними transfermarkt, трансфер 20-річного бразильця обійшовся Ноттінгем Форест у 12 млн євро.

Нещодавно "лісники" також посилилися нападником Ботафогу Ігором Жезусом.

Жаїр Кунья виступав за "чорно-білих" із лютого 2025 року. Тоді Сантос отримав за свого вихованця 12 млн євро. На рахунку оборонця один гол і один асист у 22-х матчах за Ботафогу в усіх турнірах.

Центрбек також представляє збірну Бразилії U-20 (8 матчів).