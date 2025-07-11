Англія

"Лісники" звинувачують лондонців у незаконних перемовинах з гравцем без дозволу — угода тимчасово заморожена.

Ноттінгем Форест планує оскаржити перехід свого атакувального півзахисника Моргана Гіббса-Вайта до Тоттенгема через, нібито, порушення трансферного процесу.

Як повідомляє Sky Sports, "лісники" підозрюють лондонців у тому, що ті вели переговори з 25-річним футболістом без попередньої згоди.

Згідно з джерелом, Форест уже звернувся до юридичних радників і не виключає можливості подання позову. Через це трансфер, який був майже завершений, наразі поставлено на паузу.

Нагадаємо, 10 липня Тоттенгем активував клаусулу Гіббса-Вайта у розмірі 60 мільйонів фунтів, а медичний огляд був запланований на найближчу добу. Проте ситуація раптово змінилася.

У сезоні-2024/25 Гіббс-Вайт провів 38 матчів за клуб, відзначившись 7 голами та 10 асистами. Його перехід до топ-клубу міг стати важливим етапом у кар'єрі, однак наразі угода знаходиться під загрозою зриву.