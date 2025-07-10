Англія

Півзахисник збірної Англії змінить Ноттінгем Форест на Лондон і вже готується до медогляду.

Тоттенгем успішно активував клаусулу у контракті атакувального півзахисника Ноттінгем Форест Моргана Гіббса-Вайта. Сума трансферу складе 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

25-річний футболіст вже повідомлений про перехід. Очікується, що найближчими днями він пройде медичне обстеження та підпише контракт із лондонським клубом строком на п’ять або шість років.

У минулому сезоні Гіббс-Вайт був ключовою фігурою Фореста, провівши 38 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився сімома голами та десятьма асистами.

Цього літа Тоттенхем змінив головного тренера — Анже Постекоглу залишив команду, а новим наставником став Томас Франк.