Англія

Клуб із Мюнхена зацікавлений у трансфері вінгера, але переговори з мерсісайдцями наразі не розпочато.

Баварія серйозно розглядає можливість підписання вінгера Ліверпуля Луїса Діаса.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE, німецький гранд готовий запропонувати 28-річному колумбійцю довгостроковий контракт до 2029 або навіть 2030 року.

Сам Діас налаштований покинути Ліверпуль у разі надходження відповідної пропозиції та вже знає про інтерес з боку Баварії. Проте на цьому етапі жодної офіційної угоди між клубами немає, як і прямих переговорів.

Ліверпуль, у свою чергу, не виключає можливості продажу гравця. Чемпіон АПЛ очікує отримати суму в межах 70-80 мільйонів євро, залежно від покупця — йдеться як про європейські клуби, так і про представників Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше Луїса Діаса хотіла підписати каталонська Барселона, проте колумбієць хотів би продовжити свою кар'єру в Мюнхені.