Нападник Ліверпуля визначив пріоритетний клуб для продовження кар'єри.
Луїс Діас, Getty Images
11 липня 2025, 15:51
Колумбійський вінгер Луїс Діас повідомив керівництву Ліверпуля, що бажає змінити клуб у це міжсезоння та виступати за Баварію. Попри активний інтерес Барселони, саме мюнхенський гранд став головною метою для футболіста.
За інформацією Bild, Баварія вже зробила офіційну пропозицію англійському клубу в розмірі 52 мільйони євро. Сам Діас очікує на схвальну відповідь і готовий приєднатися до німецького чемпіона якнайшвидше.
У минулому сезоні Луїс Діас провів 51 матч за Ліверпуль, забив 13 голів і зробив шість асистів.
Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес посилиться захисником Аякса.