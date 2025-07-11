Іспанія

Нападник Ліверпуля визначив пріоритетний клуб для продовження кар'єри.

Колумбійський вінгер Луїс Діас повідомив керівництву Ліверпуля, що бажає змінити клуб у це міжсезоння та виступати за Баварію. Попри активний інтерес Барселони, саме мюнхенський гранд став головною метою для футболіста.

За інформацією Bild, Баварія вже зробила офіційну пропозицію англійському клубу в розмірі 52 мільйони євро. Сам Діас очікує на схвальну відповідь і готовий приєднатися до німецького чемпіона якнайшвидше.

У минулому сезоні Луїс Діас провів 51 матч за Ліверпуль, забив 13 голів і зробив шість асистів.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес посилиться захисником Аякса.