Англія

Тудор будує півзахист під себе.

Туринський Ювентус минулого літа був активним на трансферному ринку через прихід на посаду головного тренера Тіаго Мотти й перебудову команди під вимоги нового головного тренера.

Однак Мотта в підсумку провалився в своєму дебютному сезоні, після чого команду підхопив хорватський фахівець Ігор Тудор, якому вже цього літа знову доведеться залучати інвестиції для чергової перебудови колективу.

Одним із новачків минулого сезону, якому не вдалось себе зарекомендувати, став бразильський центральний півзахисник Дуглас Луїс, за якого заплатили 50 млн євро бірмінгемській Астон Віллі.

І тепер "зебри" шукають можливість віддати гравця іншому клубу — наприклад, обміняти на нападника англійського Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

Але, якщо Дуглас Луїс піде, Юве захоче закрити його вільне місце в складі, і планує це зробити за рахунок іншого бразильця — Андре з Вулвергемптона.

23-річного виконавця "вовки" також придбали минулого літа у Флуміненсе за 22 млн євро, після чого він провів сезон із 36 матчами.

Очікується, що перемовини щодо гравця Вулвз починатимуться з позначки в 30 млн євро.