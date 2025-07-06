Італія

Туринський клуб хоче завершити угоду до середини липня, варіанти трансферу — гнучкі.

Ювентус може підписати вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо — переговори між клубами вийшли на фінальну стадію, повідомляє Corriere dello Sport.

Спочатку англійці оцінили 25-річного гравця в 30 мільйонів євро, але нині готові розглянути пропозицію на 25 мільйонів плюс бонуси. Одним із варіантів угоди є прямий обмін без доплат на півзахисника туринців Дугласа Луїса, якого Манчестер Юнайтед вже давно розглядає як підсилення для середньої лінії.

Контракт Санчо з Юнайтед діє до літа 2026 року з можливістю продовження ще на сезон. Водночас Ювентус хоче, щоб вінгер приєднався до команди до середини липня та взяв участь у літніх зборах.

У минулому сезоні Санчо провів 41 матч на клубному рівні, забив п'ять голів і віддав вісім результативних передач.