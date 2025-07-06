Туринський клуб хоче завершити угоду до середини липня, варіанти трансферу — гнучкі.
Дуглас Луїс, Getty Images
06 липня 2025, 15:34
Ювентус може підписати вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо — переговори між клубами вийшли на фінальну стадію, повідомляє Corriere dello Sport.
Спочатку англійці оцінили 25-річного гравця в 30 мільйонів євро, але нині готові розглянути пропозицію на 25 мільйонів плюс бонуси. Одним із варіантів угоди є прямий обмін без доплат на півзахисника туринців Дугласа Луїса, якого Манчестер Юнайтед вже давно розглядає як підсилення для середньої лінії.
Контракт Санчо з Юнайтед діє до літа 2026 року з можливістю продовження ще на сезон. Водночас Ювентус хоче, щоб вінгер приєднався до команди до середини липня та взяв участь у літніх зборах.
У минулому сезоні Санчо провів 41 матч на клубному рівні, забив п'ять голів і віддав вісім результативних передач.