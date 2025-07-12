Англія

Шведський нападник заявив, що мріє зіграти в Прем'єр-лізі.

Форвард лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш поділився думками щодо можливого переходу до англійської Премʼєр-ліги, а також прокоментував свій підхід до гри.

"Я думаю тільки про голи та перемоги. Це змінює все.

Премʼєр-ліга? Я провів там кілька років, але так і не зіграв жодного матчу. Тож, звісно, це щось, чого я хотів би досягти. Це була б чудова помста!" — цитує слова Дьокереша видання L'Équipé.

27-річний швед раніше виступав у складі Брайтона, але жодного разу не виходив на поле в АПЛ.

Віктор Дьокереш приєднався до Спортінга в 2023 році з Ковентрі за рекордні для лісабонців 24 млн євро та швидко став зіркою європейського футболу: у 102 матчах за португальський клуб він забив 97 голів та віддав 28 асистів.

Раніше повідомлялося, що Дьокереш відмовився повертатися до табору Спортінга на передсезонні збори та наполягає на переході в Арсенал