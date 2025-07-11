Англія

Шведський форвард заявив керівництву лісабонців, що більше не гратиме за клуб — трансфер до "канонірів" залишається його пріоритетом.

Нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш не з’явився на передсезонні збори португальського клубу та повідомив керівництву про небажання продовжувати виступи за лісабонців. Про це повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн із The Athletic.

27-річний швед, який минулого сезону забив 54 голи в 52 матчах, вважає, що президент клубу Фредеріку Варандаш порушив домовленість про його трансфер. На думку гравця, Спортінг його зрадив — клуб обіцяв відпустити його за 60 млн євро +10 млн бонусами. І хоча Арсенал вже перевищив цю суму, остаточну угоду досі не досягнуто.

Дьокереш має намір будь-що перейти до Арсенала — лондонський клуб підготував для нього п’ятирічний контракт. "Каноніри" бачать у ньому ключове підсилення атаки після минулого сезону, в якому їм бракувало стабільного форварда.

Віктор Дьокереш приєднався до Спортінга в 2023 році з Ковентрі за рекордні для лісабонців 24 млн євро та швидко став зіркою європейського футболу: у 102 матчах за португальський клуб він забив 97 голів та віддав 28 асистів.