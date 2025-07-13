Англія

До чемпіонату Англії перебереться 20-річний сенегальський півзахисник.

Вест Гем Юнайтед домовився з празькою Славією про перехід лівого півзахисника Ель Хаджі Маліка Діуфа, передає видання The Athletic.

Для "молотобійців" трансфер 20-річного сенегальця буде першим протягом літнього трансферного вікна-2025. За даними журналіста Фабріціо Романо, клуб АПЛ викладе за талановитого виконавця 22 млн євро + бонуси.

Діуф представляє Славію із січня 2024 року. Тоді Тромсе отримав за нього 2.5 млн. Півзахисник відзначився дев'ятьма голами й чотирма асистами в 50-ти матчах за клуб із Праги в усіх турнірах і став чемпіоном Чехії-2024/25.

У вересні 2024-го гравець дебютував за збірну Сенегалу. Зараз на його рахунку участь у шести поєдинках національної команди.

Нагадаємо, нещодавно Вест Гем відпустив одного зі своїх лідерів до Тоттенгема.