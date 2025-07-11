Англія

Сума трансферу становила 55 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Вест Гема Мохаммедом Кудусом.

Деталі угоди з 24-річним ганцем не розголошуються, але зазначається, що він підписав багаторічний контракт та виступатиме під 20 номером.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 55 мільйонів фунтів стерлінгів (63,8 млн євро), а контракт із гравцем розрахований на шість років.

Кудус виступав за "молотобійців" з літа 2023 після переходу з Аякса. У минулому сезоні він провів 35 матчів, в яких забив п'ять голів та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем підписує Гіббса-Вайта за 60 мільйонів фунтів.