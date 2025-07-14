Англія

Молодий англієць готується до перемовин із клубом Ліги чемпіонів.

Півзахисник Манчестер Сіті Джеймс Макейті може змінити АПЛ на Бундеслігу. За інформацією Sky Sports Deutschland, найближчими днями 21-річний хавбек вирушить до Франкфурта для перемовин із місцевим Айнтрахтом.

Франкфуртський клуб запросив гравця до Німеччини, щоб він міг ознайомитися з інфраструктурою та умовами, а також обговорити можливі деталі трансферу. Це не медичне обстеження, і угоди поки що не досягнуто — процес перебуває на етапі вивчення можливостей.

Минулого сезону Макейті лише тричі виходив у старті Сіті в матчах Прем’єр-ліги, що породило хвилю чуток щодо його потенційного відходу з клубу. Водночас, цього літа він став капітаном збірної Англії U21, яка здобула перемогу на молодіжному Євро-2025 — це лише посилило інтерес до гравця. Його ім’я вже пов’язували з інтересом від кількох команд — зокрема, дортмундської Борусії та Ноттінгем Форест, який, за даними англійських ЗМІ, розглядає гравця як можливу заміну Моргану Гіббсу-Уайту.

Попри конкуренцію з боку інших німецьких клубів, саме Айнтрахт наразі виглядає найактивнішим претендентом. Колектив із Франкфурта прагне підсилити центр поля напередодні виступів у Лізі чемпіонів сезону 2025/26.

Боротьба за перспективного хавбека триває, і найближчі дні можуть виявитися вирішальними для майбутнього Джеймса Макейті.