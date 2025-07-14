Англія

У разі відходу камерунського вінгера до Манчестер Юнайтед, лондонський клуб може зробити ставку на таланта з Іпсвіча.

Брентфорд зацікавився можливим трансфером атакуючого півзахисника Омарі Гатчінсона з Іпсвіч Таун, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

21-річний плеймейкер розглядається як потенційна заміна для Браяна Мбемо, який цього літа може приєднатися до Манчестер Юнайтед.

За інформацією джерела, наразі між клубами не було офіційних перемовин, але Брентфорд уважно стежить за прогресом Гатчінсона, чий потенціал високо оцінюється керівництвом "бджіл".

Омарі Гатчінсон був одним із головних лідерів Іпсвіча у минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги, під час якого він забив 3 голи та віддав 2 асисти у 31 матчі. Його дриблінг, швидкість і технічна майстерність вже привернули увагу низки топ-команд.