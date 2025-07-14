Англія

"Сороки" пропонують понад 70 мільйонів євро за форварда Айнтрахта.

Ньюкасл Юнайтед офіційно включився в боротьбу за нападника франкфуртського Айнтрахта Юго Екітіке.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб подав офіційну пропозицію щодо трансферу 23-річного французького форварда вартістю, що перевищує попередню літню заявку іншого клубу — понад 70 мільйонів євро.

Переговори між сторонами вже тривають, і “сороки” налаштовані максимально рішуче, щоб закрити угоду найближчим часом. Екітіке розглядається як ключове підсилення атакувальної лінії команди перед новим сезоном.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт оцінює Екітіке в 100 мільйонів євро. Французький форвард приєднався до клубу взимку 2024 року з ПСЖ, забивши з того моменту за "орлів" 26 голів та віддав 14 асистів у 64 матчах.