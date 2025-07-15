Англія

Колишній капітан Ліверпуля змінив клубну прописку.

Опорний півзахисник Джордан Гендерсон після відходу з Аякса на правах вільного агента приєднався до Брентфорда, передає офіційний сайт "бджіл".

Контракт із 35-річним англійцем розраховано до кінця червня 2027-го. Новий для себе клуб гравець представлятиме у футболці з 6-м номером.

До Аякса Гендерсон виступав за саудівський Аль-Іттіфак, Ліверпуль, Сандерленд і Ковентрі Сіті. Також на його рахунку три гола та 11 асистів у 83-х матчах за збірну Англії.

Нагадаємо, раніше Брентфорд відпустив свого опорника до Арсеналу.