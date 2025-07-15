Англія

Француз обійдеться "сорокам" в 80 мільйонів євро.

Форвард Айнтрахта Уго Екітіке погодив умови особистого контракту з Ньюкаслом. Клуби також домовилися між собою. Сума трансферу складе 80 млн євро. Про це повідомляє ESPN. Агент гравця вже знаходиться в Англії, уточнюючи останні деталі угоди.

При цьому, як зазначає видання, трансфер француза не означає продаж нападника "сорок" Александера Ісака. Головний тренер команди Едді Гау розраховує грати з двома форвардами.

ПСЖ, за який раніше виступав французький нападник, отримає 20% від угоди за умовами продажу футболіста Айнтрахту, який приєднався до німецького клубу в 2024 році.

У минулому сезоні Екітіке взяв участь у 48 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився 22 голами і 12 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль продовжує переговори щодо Ісака.