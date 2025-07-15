25-річний швед є головною ціллю команди Арне Слота.
Александер Ісак, Getty Images
15 липня 2025, 10:17
Нападник Ньюкасла Александер Ісак може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного шведа, як і раніше, зацікавлений Ліверпуль, де він є головною метою для посилення атакуючої лінії "червоних".
Зазначається, що керівництво "сорок" не хоче відпускати футболіста, оскільки клуб забезпечив собі місце у Лізі чемпіонів, але Ліверпуль продовжує переговори.
Минулого сезону Ісак провів 42 матчі, в яких забив 27 голів та віддав шість гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль погодив контракт з захисником збірної Англії.