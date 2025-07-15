Англія

25-річний швед є головною ціллю команди Арне Слота.

Нападник Ньюкасла Александер Ісак може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного шведа, як і раніше, зацікавлений Ліверпуль, де він є головною метою для посилення атакуючої лінії "червоних".

Зазначається, що керівництво "сорок" не хоче відпускати футболіста, оскільки клуб забезпечив собі місце у Лізі чемпіонів, але Ліверпуль продовжує переговори.

Минулого сезону Ісак провів 42 матчі, в яких забив 27 голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль погодив контракт з захисником збірної Англії.