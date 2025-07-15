Англія

Марк Траверс залишив "вишень" заради "ірисок".

Воротар Марк Траверс попрощався з Борнмутом і поповнив склад Евертона, передає офіційний сайт "ірисок".

За даними transfermarkt, за 26-річного ірландця "вишні" отримали 4,6 млн євро. Його контракт з Евертоном розраховано до кінця червня 2029 року.

До Борнмута Траверс перебрався з академії Шемрок Роверс у липні 2016-го. На його рахунку 106 пропущених голів у 82-х матчах (30 "сухих") за "вишень" у всіх турнірах.

Другу частину сезону-2024/25 Марк провів у Мідлсбро. Гравець узяв участь у 17-ти поєдинках Чемпіоншипу, пропустивши 20 голів і чотири рази зберігши свої ворота "сухими".

Також на рахунку голкіпера п'ять пропущених голів у чотирьох матчах (один "сухий") за збірну Ірландії.

Нагадаємо, раніше представник збірної України Віталій Миколенко змінив свій ігровий номер в Евертоні.