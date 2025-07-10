Англія

Українець вже виступав під новим номером у Динамо.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко у новому сезоні виступатиме під новим номером. Про це повідомляє Everton News.

На одному з тренувань "ірисок" 26-річний українець засвітився з номером 16 на ігровій екіпіровці, а не як раніше під 19.

Додамо, що під 16 номером Миколенко виступає за збірну України, а також раніше використовував його в київському Динамо.

Миколенко виступає у складі "ірисок" із січня 2022 року. На його рахунку 122 матчі, чотири забиті м'ячі та три асисти.

Раніше повідомлялося, що Евертон оголосив про трансфер Тьєрно Баррі з Вільярреала.