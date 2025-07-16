Англія

Трансферні чутки не зупиняються ні на мить.

Бразильський воротар англійського Манчестер Сіті Едерсон цього літа зробив вольовий вибір — відмовився від трансферу до іншого клубу й залишився доводити свою відданість проєкту Хосепа Гвардіоли.

Але це жодним чином не повпливало на ситуацію на трансферному ринку довкола 31-річного виконавця — клуби-претенденти все одно оточують його пропозиціями різного ґатунку.

Одна з останніх надійшла від італійського Наполі, головний тренер якого, Антоніо Конте, поставив перед клубом завдання знайти воротаря найвищого рівня майстерності.

Але розмова минулого тижня виявилась короткою — Едерсон та Сіті відмовились від подальших перемовин.

Та на цьому все не завершилось — турецький Галатасарай та неназваний представник Саудівської Аравії стали черговими клубами, які звернулись до "містян" за інформацією щодо їхнього гравця.

За ходом сезону клуб із Близького Сходу, Аль-Іттіхад, уже розмовляв із представниками футболіста.

У минулому сезоні Едерсон провів 40 матчів, пропустив 54 голи та 13 разів відіграв "на нуль".