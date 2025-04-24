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Бразилець влітку може поїхати в Саудівську Аравію.

Саудівський Аль-Іттіхад веде перемовини щодо трансферу воротаря англійського Манчестер Сіті Едерсона. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, підписання 31-річного бразильця є пріоритетною метою для керівництва саудівського клубу. Вони вже декілька разів за останні тижні спілкувалися з агентом голкіпера стосовно його можливого переходу.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Едерсон провів за Манчестер Сіті 33 матчі, пропустив 47 м'ячів та 9 разів відіграв "на нуль".