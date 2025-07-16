Англія

Гравець Брайтона опинився в сфері інтересів одразу двох грандів.

Лівий захисник Брайтона Первіс Еступіньян може перебратися до Манчестер Юнайтед або Мілана, передає портал talkSPORT.

Повідомляється, що манкуніанці вже провели переговори з оточенням 27-річного еквадорця. Потенційний відхід гравця з Брайтона пов'язують із придбанням "мартинами" його колеги за позицією Максіма Де Кейпера з Брюгге.

Контракт Еступіньяна з клубом АПЛ розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Первіс оцінюється в 30 млн євро.

Протягом сезону-2024/25 фланговий захисник відзначився одним голом і одним асистом у 36-ти матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що "россонері" досягнули домовленості щодо трансферу іспанського оборонця.