Гравець Брайтона опинився в сфері інтересів одразу двох грандів.
Первіс Еступіньян, Getty Images
16 липня 2025, 15:59
Лівий захисник Брайтона Первіс Еступіньян може перебратися до Манчестер Юнайтед або Мілана, передає портал talkSPORT.
Повідомляється, що манкуніанці вже провели переговори з оточенням 27-річного еквадорця. Потенційний відхід гравця з Брайтона пов'язують із придбанням "мартинами" його колеги за позицією Максіма Де Кейпера з Брюгге.
Контракт Еступіньяна з клубом АПЛ розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Первіс оцінюється в 30 млн євро.
Протягом сезону-2024/25 фланговий захисник відзначився одним голом і одним асистом у 36-ти матчах усіх турнірів.
Раніше повідомлялося, що "россонері" досягнули домовленості щодо трансферу іспанського оборонця.