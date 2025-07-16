Італія

Залишається лише зійтись у питанні вартості трансферу з іспанським клубом.

Іспанська Альмерія провалила головне завдання на минулий сезон, у плей-оф за підвищення в класі поступившись Реалу Ов’єдо, а отже ще, щонайменше, один рік проведе в Сегунді.

Разом із тим, були розбиті мрії окремих гравців клубу щодо виходу на новий рівень конкуренції, що в підсумку може слугувати причиною для їхнього відходу.

Як, наприклад, трапилось у випадку з фланговим захисником Марком Пубілем.

22-річний виконавець за чотири роки до завершення дії чинного контракту з Альмерією отримав пропозицію від італійського Мілана й не зміг залишитись осторонь.

"Россонері" швидко погодили контракт із футболістом строком до 2029 року з можливістю на продовження ще на один сезон і наразі опрацьовують деталі переходу з його клубом.

І тут головна проблема полягає в тому, що Альмерія хоче отримати, як мінімум, 15 млн євро, тоді як Мілан готовий платити лише 10 млн євро.

Цікаво, що минулого літа Пубіль ледь не опинився в бергамаській Аталанті, але провалив медогляд тоді, коли клуби вже домовились про всі деталі переходу.

У цьому сезоні Марк провів 40 матчів, забив один гол та віддав п’ять гольових передач.