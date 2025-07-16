Англія

Челсі попрощався із сербським воротарем.

Голкіпер Джордже Петрович залишив Челсі й приєднався до Борнмута, передає офіційний сайт "вишень".

Контракт із 25-річним сербом розраховано до кінця червня 2030-го. За попередніми даними, лондонський клуб отримав 25 млн фунтів стерлінгів.

Челсі придбав Джордже в Нью-Інгленд Революшн за 16 млн євро в серпні 2023 року. За лондонців воротар провів 31 матч (сім "сухих") у всіх турнірах сезону-2023/24, пропустивши 44 гола.

Протягом минулої кампанії серб на правах оренди представляв Страсбур. У 31-му протистоянні Ліги 1 він пропустив 38 голів, десять разів зберігши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, вже колишній голкіпер Борнмут нещодавно поповнив склад Евертона.