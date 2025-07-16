Англія

Легендарний футболіст може завершити кар’єру там, де все починалося.

Екс-гравець збірної Англії та Манчестер Юнайтед Ешлі Янг може повернутися до клубу, в якому розпочав свою професійну кар’єру. За даними talkSPORT, Вотфорд розглядає можливість підписання 40-річного футболіста, який наразі перебуває у статусі вільного агента.

Янг покинув Евертон наприкінці сезону 2024/25. Він відіграв за клуб два повноцінні сезони та провів 70 матчів у всіх турнірах. Незважаючи на вік, футболіст не збирається завершувати кар’єру і заявив, що готовий продовжити грати на професійному рівні.

"Я почуваюся так само добре, як і тоді, коли мені було 20. Я точно продовжуватиму. Я зіграв 31 матч цього сезону, і я відчуваю, що можу грати далі", – заявив Янг в інтерв’ю talkSPORT Breakfast.

Перемовини між клубом і гравцем уже розпочалися, остаточне рішення має ухвалити головний тренер "шершнів" Пауло Пеццолано. Головні сумніви полягають у віці гравця, хоча його фізична форма залишається на високому рівні.

Ешлі Янг розпочав кар’єру у Вотфорді. Він дебютував у першій команді в 2003 році. У складі клубу він провів 110 матчів, перш ніж у 2007 році перейшов до Астон Вілли за рекордну на той момент для клубу суму.

Його подальша кар’єра включала виступи за Манчестер Юнайтед, з яким він виграв Прем’єр-лігу та Лігу Європи, італійський Інтер (титул Серії А), а також ще один період у Віллі перед переходом до Евертона.

Минулого грудня Янг став четвертим найстаршим бомбардиром в історії АПЛ, реалізувавши штрафний у матчі проти Вулверхемптона.

Нагадаємо, що минулого сезону Вотфорд посів 14-е місце в Чемпіоншипі.