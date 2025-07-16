Англія

Новачок АПЛ прагне підписати Антона Штаха.

Лідс Юнайтед досяг принципової згоди щодо особистого контракту з півзахисником Гоффенгайма Антоном Штахом. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE.

Переговори між клубами вже розпочалися, однак остаточна угода ще не досягнута. Гоффенгайм оцінює трансфер 26-річного німця приблизно у 20 мільйонів євро плюс можливі бонуси.

Контракт Штаха з німецьким клубом діє до 2027 року. Водночас, за даними джерела, інтерес до гравця проявляють і інші клуби, але Лідс наразі є найбільш активним претендентом.

Антон Штах виступає на позиції опорного півзахисника, а також центрального захисника, і вважається одним із ключових гравців Гоффенгайма в останніх двох сезонах.