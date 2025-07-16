Англія

25-річний англійський вінгер може знову стати гравцем "дачників".

Лондонський Арсенал отримав пропозицію від клубу Англійської Прем’єр-ліги Фулгем щодо повторної оренди свого вінгера Ріса Нельсона. Про це ексклюзивно повідомляє журналіст Самі Мокбель із BBC Sport.

25-річний вихованець академії "канонірів" минулого сезону вже виступав за "дачників" на правах оренди. За цей час він провів 12 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Вартість Нельсона на Transfermarkt оцінюється у 16 мільйонів євро.

Наразі структура нової угоди ще не визначена, але переговори між Арсеналом і Фулгемом тривають.