Англія

Гранд АПЛ націлений на посилення своєї атакувальної ланки.

Ліверпуль контактував із франкфуртським Айнтрахтом щодо центрального нападника Юго Екітіке, передає видання The Athletic.

На 23-річного француза також претендує Ньюкасл Юнайтед. Нещодавно клуб Бундесліги відхилив пропозицію представника АПЛ у розмірі близько 75 млн євро.

Це відбувається на тлі зацікавленості Ліверпуля в придбанні центрфорварда "сорок" Александера Ісака. Повідомляється, що "червоні" могли б викласти за 25-річного шведа близько 120 млн фунтів стерлінгів.

Один із саудівських клубів може допомогти Ліверпулю в подальшій роботі на трансферному ринку, придбавши центрального нападника "червоних" Дарвіна Нуньєса, від якого відмовився Наполі.

Ньюкасл Юнайтед намагається посилитися Екітіке вже втретє. Невдалі спроби "сорок" мали місце в січні цього року й влітку 2022-го.

Контракт Юго з Айнтрахтом розраховано до кінця червня 2029 року. У сезоні-2024/25 він відзначився 22-ма голами й 12-ма асистами в 48-ми матчах усіх турнірів.