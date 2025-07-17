Англія

Гравець запалив на КЧС-2025.

Бразильський нападник Флуміненсе Джон Аріас під час виступів на Клубному чемпіонаті світу-2025 своєю грою змусив уболівальників постати перед питанням, чому футболіст такого рівня досі не переїхав до Європи?

Але цього літа в контексті 27-річного виконавця цей недолік буде виправлено.

Англійський Вулвергемптон зробив усе від себе залежне, аби "червоно-зелені" не вагались щодо рішення відпускати свого гравця.

Перша пропозиція в 17,3 млн євро була недостатньою, тому "вовки" підвищили ставку до 21 млн євро.

Цього, а також 10% від подальшого продажу, виявилось достатньо, щоб Флу погодився на продаж.

За сезон у Аріаса 45 матчів, чотири голи та сім гольових передач.