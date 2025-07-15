Англія

Клуби домовилися щодо трансферу 27-річного колумбійця.

Вінгер Флуміненсе Джон Аріас незабаром стане гравцем Вулвергемптона. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 27-річного колумбійця, і зараз вирішуються всі питання з документами для поїздки футболіста до Англії.

У той же час, журналіст Джон Персі додав, що сума трансферу складе близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Аріас виступає за Флуміненсе з літа 2021 року. Цього сезону він провів 34 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав 13 гольових передач.

Також додамо, що Аріас потрапив до символічної збірної Клубного чемпіонату світу-2025.