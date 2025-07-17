Англія

Манчестер Сіті продовжує курс на молоді таланти.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про трансфер 18-річного півзахисника Сверре Нюпана з норвезького Русенборга. Молодий гравець підписав угоду на п’ять років — до літа 2030 року.

Уже у 15-річному віці Нюпан дебютував за першу команду Русенборга, а нині прибуває до Англії як один із найбільш обдарованих підлітків у європейському футболі.

У 70 матчах за Русенборг він забив 14 голів і віддав 11 асистів. Також регулярно викликається до юнацьких і молодіжних збірних Норвегії.

Сверре Ніпан про трансфер: "Я неймовірно щасливий і пишаюся тим, що приєднався до Манчестер Сіті. Це мрія будь-якого молодого футболіста — стати частиною такого клубу з гравцями світового рівня. Можливість працювати під керівництвом Пепа Гвардіоли — шанс, який допоможе мені стати кращим".

У клубі сподіваються, що новобранець розкриє свій потенціал у повній мірі.