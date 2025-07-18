"Молотобійці" близькі до оформлення переходу Кайла Вокера-Пітерса.
Кайл Вокер-Пітерс, Getty Images
18 липня 2025, 10:30
Правий захисник Кайл Вокер-Пітерс погодився приєднатися до Вест Гем Юнайтед, передає журналіст Фабріціо Романо.
Спочатку підписати 28-річного англійця намагався Бешикташ, але сторонам не вдалося досягнути домовленості. Очікується, що гравець підпише розрахований до кінця червня 2028-го контракт із лондонським клубом.
Вокер-Пітерс став вільним агентом на початку липня, коли його угода із Саутгемптоном утратила чинність. "Святих" Кайл представляв із другої частини сезону-2019/20, відзначившись сімома голами й 12-ма асистами в 202-х матчах усіх турнірів.
Також на рахунку вихованця Тоттенгема два поєдинки за збірну Англії в березні 2022 року.
Нагадаємо, нещодавно Вест Гем Юнайтед оформив трансфер таланта празької Славії.