Англія

"Молотобійці" близькі до оформлення переходу Кайла Вокера-Пітерса.

Правий захисник Кайл Вокер-Пітерс погодився приєднатися до Вест Гем Юнайтед, передає журналіст Фабріціо Романо.

Спочатку підписати 28-річного англійця намагався Бешикташ, але сторонам не вдалося досягнути домовленості. Очікується, що гравець підпише розрахований до кінця червня 2028-го контракт із лондонським клубом.

Вокер-Пітерс став вільним агентом на початку липня, коли його угода із Саутгемптоном утратила чинність. "Святих" Кайл представляв із другої частини сезону-2019/20, відзначившись сімома голами й 12-ма асистами в 202-х матчах усіх турнірів.

Також на рахунку вихованця Тоттенгема два поєдинки за збірну Англії в березні 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно Вест Гем Юнайтед оформив трансфер таланта празької Славії.