Англія

Трансфер захисника оцінюють у £40-60 млн.

Челсі поновив переговори з Аяксом щодо трансферу 19-річного нідерландського захисника Йоррела Гато, який може грати як на позиції лівого захисника, так і в центрі оборони.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Аякс оцінює гравця приблизно в £60 млн, але Челсі сподівається домовитися про суму ближчу до £40 млн. Переговори тривають, і лондонський клуб бачить у Гато ідеального кандидата для підсилення захисту, особливо як підміну для Марка Кукурельї, який залишається основним лівим захисником.

Щодо Марка Кукурельї, то іспанець задоволений своїм контрактом і зарплатою в Челсі, тож наразі немає жодних підстав для занепокоєння щодо його майбутнього в клубі.

Цього сезону Йоррел Гато відіграв за Аякс 47 матчів, забив три голи та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мілан вибув із перегонів за Ніколасом Джексоном.