Англія

Алфі Гілкріст привернув увагу англійських і саудівських клубів.

Захисник Челсі Алфі Гілкріст, ймовірно, залишить клуб цього літа, оскільки кілька команд англійського Чемпіоншипу виявляють інтерес до 21-річного гравця.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Гілкріст, який провів минулий сезон на правах оренди в Шеффілд Юнайтед, став об’єктом уваги кількох клубів другого за силою дивізіону Англії, які бачать у ньому перспективного гравця для посилення складу.

Окрім цього, клуби Саудівської Про Ліги також зробили запити щодо Гілкріста, вважаючи його профіль ідеальним для ліги. Саудівські команди активно шукають молодих талантів, і Гілкріст, здатний грати як на позиції центрального захисника, так і правого фулбека, відповідає їхнім критеріям.

Гілкріст, вихованець академії Челсі, дебютував за першу команду в сезоні-2023/24, зігравши 17 матчів і забивши свій перший гол у ворота Евертона (6:0). Незважаючи на контракт до 2026 року, Челсі готовий відпустити гравця, щоб забезпечити йому регулярну ігрову практику, необхідну для розвитку.

Майбутнє Гілкріста залишається відкритим: перехід до Чемпіоншипу може стати кроком для набуття досвіду, тоді як пропозиція з Саудівської Про Ліги обіцяє фінансовий зиск і новий виклик.

Минулий сезон Алфі Гілкріст провів на правах оренди в Шеффілд Юнайтед, віддавши 2 асисти у 30 матчах Чемпіоншипу.

Раніше повідомлялося, що Челсі активізує переговори з Аяксом щодо Гато.