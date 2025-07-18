Англія

Стерлінг, Чілвелл, Феліш та інші на вихід, щоб звільнити місце для новачків.

Челсі зосереджується на скороченні складу, щоб звільнити кошти та місце для нових підписань перед закриттям трансферного вікна. За інформацією The Athletic, клуб планує більше продажів, ніж покупок, і вже визначив список гравців, які можуть покинути команду.

Серед тих, хто потенційно залишить Стемфорд Брідж, — Рахім Стерлінг, Бен Чілвелл, Жоао Феліш, Ренату Вейга, Армандо Броя, Леслі Угочукву та Аксель Дісасі. Ці гравці вважаються надлишковими в планах головного тренера Енцо Марески, а їхній продаж може покращити фінансовий баланс клубу після активних трансферних витрат.

Челсі вже здійснив кілька гучних трансферів цього літа, зокрема підписав Жоана Педро з Брайтона за £55 млн, але для подальших покупок клубу необхідно позбутися "надлишкових активів", щоб відповідати фінансовим правилам УЄФА та підтримувати баланс у складі.

Раніше повідомлялося, що Челсі активізує переговори з Аяксом щодо Гато.