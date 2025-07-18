Стерлінг, Чілвелл, Феліш та інші на вихід, щоб звільнити місце для новачків.
Жоау Феліш, Getty Images
18 липня 2025, 14:12
Челсі зосереджується на скороченні складу, щоб звільнити кошти та місце для нових підписань перед закриттям трансферного вікна. За інформацією The Athletic, клуб планує більше продажів, ніж покупок, і вже визначив список гравців, які можуть покинути команду.
Серед тих, хто потенційно залишить Стемфорд Брідж, — Рахім Стерлінг, Бен Чілвелл, Жоао Феліш, Ренату Вейга, Армандо Броя, Леслі Угочукву та Аксель Дісасі. Ці гравці вважаються надлишковими в планах головного тренера Енцо Марески, а їхній продаж може покращити фінансовий баланс клубу після активних трансферних витрат.
Челсі вже здійснив кілька гучних трансферів цього літа, зокрема підписав Жоана Педро з Брайтона за £55 млн, але для подальших покупок клубу необхідно позбутися "надлишкових активів", щоб відповідати фінансовим правилам УЄФА та підтримувати баланс у складі.
Раніше повідомлялося, що Челсі активізує переговори з Аяксом щодо Гато.