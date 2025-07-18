Челсі зосереджується на скороченні складу, щоб звільнити кошти та місце для нових підписань перед закриттям трансферного вікна. За інформацією The Athletic, клуб планує більше продажів, ніж покупок, і вже визначив список гравців, які можуть покинути команду.

Серед тих, хто потенційно залишить Стемфорд Брідж, — Рахім Стерлінг, Бен Чілвелл, Жоао Феліш, Ренату Вейга, Армандо Броя, Леслі Угочукву та Аксель Дісасі. Ці гравці вважаються надлишковими в планах головного тренера Енцо Марески, а їхній продаж може покращити фінансовий баланс клубу після активних трансферних витрат.

Челсі вже здійснив кілька гучних трансферів цього літа, зокрема підписав Жоана Педро з Брайтона за £55 млн, але для подальших покупок клубу необхідно позбутися "надлишкових активів", щоб відповідати фінансовим правилам УЄФА та підтримувати баланс у складі.

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