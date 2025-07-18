Англія

Арман Лор'єнте поповнить склад клубу АПЛ.

Лівий вінгер Сассуоло Арман Лор'єнте переходить до Сандерленда, передає журналіст Фабріціо Романо.

Клубу АПЛ 26-річний француз обійдеться в 20 млн євро. Очікується, що гравець підпише розрахований до кінця червня 2030-го контракт.

Сассуоло придбав флангового нападника наприкінці серпня 2022 року в Лор'яна за 10,1 млн. На його рахунку 31 гол і 18 асистів у 102-х матчах за "нероверді" в усіх турнірах.

Лор'єнте зробив значний внесок у повернення клубу до Серії А. Із 18-ма результативними ударами він став найкращим бомбардиром Серії Б-2024/25.

Раніше повідомлялося, що два клуби АПЛ цікавляться іншим нападником Сассуоло.