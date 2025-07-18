Арман Лор'єнте поповнить склад клубу АПЛ.
Арман Лор'єнте, Getty Images
18 липня 2025, 14:10
Лівий вінгер Сассуоло Арман Лор'єнте переходить до Сандерленда, передає журналіст Фабріціо Романо.
Клубу АПЛ 26-річний француз обійдеться в 20 млн євро. Очікується, що гравець підпише розрахований до кінця червня 2030-го контракт.
Сассуоло придбав флангового нападника наприкінці серпня 2022 року в Лор'яна за 10,1 млн. На його рахунку 31 гол і 18 асистів у 102-х матчах за "нероверді" в усіх турнірах.
Лор'єнте зробив значний внесок у повернення клубу до Серії А. Із 18-ма результативними ударами він став найкращим бомбардиром Серії Б-2024/25.
Раніше повідомлялося, що два клуби АПЛ цікавляться іншим нападником Сассуоло.