Англія

Камерунець стане третім підписанням клубу цього літа після тривалих переговорів із Брентфордом.

Манчестер Юнайтед досяг домовленості з Брентфордом щодо підписання 25-річного камерунського форварда Браяна Мбемо. За інформацією The Athletic, угода оцінюється в £71 млн ($95.5 млн) і включає початковий платіж у £65 млн, який буде виплачено в чотири етапи, а також до £6 млн у вигляді бонусів. Трансфер перебуває на стадії фіналізації.

Мбемо, який віддав перевагу Манчестер Юнайтед перед іншими клубами, зокрема Тоттенгемом, Арсеналом і Ньюкаслом, чітко заявив про своє бажання приєднатися до "червоних дияволів" ще на початку червня. Брентфорд, який спочатку відхилив пропозиції Юнайтед на £45 млн + £10 млн бонусів і £55 млн + £7.5 млн бонусів, наполягав на сумі, що перевищує £62.5 млн, сплачені Юнайтед за Матеуса Кунью з Вулвергемптона раніше цього літа.

Мбемо стане третім підписанням Манчестер Юнайтед цього трансферного вікна після Куньї та 18-річного парагвайського захисника Дієго Леона з Серро Портеньйо.

У сезоні-2024/25 камерунець зіграв у всіх 38 матчах Прем’єр-ліги за Брентфорд, забив 20 голів і віддав 8 результативних передач, допомігши команді посісти 10-те місце.

Вихованець французького Труа, Мбемо приєднався до Брентфорда в 2019 році та зіграв ключову роль у виході клубу до Прем’єр-ліги в 2021 році. За "бджіл" він провів 242 матчі, забив 70 голів і віддав 51 асист у всіх турнірах. Його універсальність, уміння грати на правому фланзі чи в ролі другого форварда, а також ефективність перед воротами роблять його ідеальним кандидатом для системи головного тренера Рубена Аморіма.

Раніше повідомлялося, що Мілан виявляє інтерес до Гойлунна.