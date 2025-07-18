23-річний футболіст може продовжити кар'єру на Сан-Сіро.
Расмус Гойлунн, Getty Images
18 липня 2025, 12:38
Расмус Гойлунн може продовжити кар'єру в Серії А, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Інтерес до нападника Манчестер Юнайтед виявляє Мілан, який має намір підписати форварда для тренера Массіміліано Аллегрі.
Зараз італійський клуб намагається зрозуміти, наскільки можливо здійснити трансфер футболіста збірної Данії. Раніше повідомлялося, що гравець не збирається залишати англійську команду.
У минулому сезоні Гойлунн забив 4 голи в 32 матчах АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Інтер хоче придбати Гойлунна.