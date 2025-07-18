Англія

ПСЖ залишається пріоритетом для українця, але лондонці готові заплатити £70 млн.

Тоттенгем активізував зусилля для підписання українського захисника Борнмута Іллі Забарного, який також є головною трансферною ціллю ПСЖ. За інформацією сайта журналіста Джанлуки Ді Марціо, лондонський клуб готовий викласти £70 млн, включаючи бонуси, якщо 22-річний гравець дасть згоду на перехід.

Проте Забарний віддає перевагу ПСЖ, який уже зробив кілька пропозицій на суму близько £60 млн, але всі вони були відхилені Борнмутом, який наполягає на вищій сумі.

Забарний, який перейшов до Борнмута з київського Динамо в січні 2023 року за €22.7 млн, провів 86 матчів у Прем’єр-лізі, забив один гол і віддав один асист. Його виступи за клуб і збірну України (49 матчів) привернули увагу топ-клубів Європи. У новому сезоні захисник може стати ключовим гравцем як для Тоттенгема, так і для ПСЖ, залежно від результатів трансферних переговорів.

Майбутнє Забарного залишається невизначеним: ПСЖ має перевагу завдяки інтересу гравця, але Тоттенгем готовий зробити щедру пропозицію, щоб переконати Борнмут і самого українця.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ продасть росіянина через трансфер Забарного.