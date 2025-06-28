Франція

Українець набагато важливіший.

Французький ПСЖ влітку збирається продати воротаря команди матвія сафонова. Про це повідомляє портал Goal.

За інформацією джерела, керівництво парижан йде на цей крок задля оформлення трансферу українського захисника Борнмута Іллі Забарного.

Зазначається, що в ПСЖ бачать 22-річного захисника ключовою фігурою у майбутньому проекті клубу.

Переможець Ліги чемпіонів вже знайшов заміну росіянину у римській Ромі. Повідомляється, що ПСЖ найближчим часом офіційно оформить перехід 18-річного бразильського воротаря Ренато Маріна на правах вільного агента.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.