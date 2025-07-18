Англія

Агент гравця контактуватиме з Челсі, Лейпциг хоче більше £43 млн.

Хаві Сімонс, атакувальний півзахисник РБ Лейпциг, віддає перевагу переходу до англійської Прем’єр-ліги цього літа. За інформацією Bild, 22-річний нідерландець найняв відомого агента Алі Барата, який має організувати його трансфер. Очікується, що Барат найближчим часом зв’яжеться з Челсі, щоб обговорити можливий перехід.

РБ Лейпциг, який підписав Сімонса з ПСЖ у січні 2025 року за €50 млн (£43 млн), готовий розглядати пропозиції, але вимагає значно вищу суму — приблизно €70-80 млн, включаючи бонуси. Сімонс, який забив 10 голів і віддав 7 асистів у 25 матчах Бундесліги минулого сезону, хоче покинути Лейпциг через відсутність кваліфікації клубу до Ліги чемпіонів. Його контракт діє до 2027 року, але гравець прагне нового виклику в топ-клубі.

Сімонс, за повідомленнями, віддає перевагу Прем’єр-лізі, що може дати перевагу англійським клубам у боротьбі за його підпис.

У сезоні-2024/25 Хаві Сімонс провів 33 матчі за Лейпциг, забив 11 м’ячів та зробив вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона зустрілася з представниками Сімонса.