Німеччина

Сума трансферу, конкуренція та позиція тренера поки залишають цей варіант лише у теорії.

Спортивний директор "блаугранас" не залишає без уваги трансферні можливості навіть тоді, коли йдеться про малоймовірні угоди. Цього разу в центрі уваги — 21-річний хавбек Хаві Сімонс.

Як повідомляє іспанське видавництво Sport, у Барселоні відбулася 45-хвилинна зустріч між Деку та представниками нідерландського півзахисника. Серед учасників були італійський агент Алі Барат, який хоч і не є офіційним агентом гравця, але має певний вплив на його кар’єрні рішення, а також брат футболіста — Фаустіно Сімонс.

Через провальний сезон Лейпцига у Бундеслізі, де вони не змогли кваліфікуватися до єврокубків, Хаві сигналізував своєму оточенню про намір змінити клуб цього літа. Очікується, що він не залишиться в Німеччині, а вже зараз розглядає варіанти в інших європейських топ-лігах. Хоча повернення до Барселони залишається його особистою мрією, фінансові умови трансферу роблять це майже неможливим — оцінка гравця сягає 70 мільйонів євро.

Окрім того, головний тренер каталонців Хансі Флік неодноразово наголошував на перенасиченні лінії півзахисту в нинішньому складі.

За даними джерела, обговорювали загальну ситуацію навколо гравця. Сторони провели первинний контакт, аби залишатися в курсі можливих змін на ринку.