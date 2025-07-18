Англія

Саудівський клуб готується зробити пропозицію за шведського форварда.

Нападник Ньюкасла Александер Ісак може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії, оскільки він потрапив до списку трансферних цілей Аль-Хіляля. Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, головний тренер Аль-Хіляля Сімоне Індзагі бачить 25-річного шведа ключовим елементом атакувальної лінії своєї команди. Очікується, що найближчим часом саудівський клуб зробить офіційну пропозицію Ньюкаслу.

Ісак, який є найкращим бомбардиром "сорок" у сезоні-2024/25, забив 27 голів і віддав 6 результативних передач у всіх турнірах. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить €120 млн, а контракт із Ньюкаслом діє до червня 2028 року.

Інтерес Аль-Хіляля може стати новим викликом для Ньюкасла, особливо з урахуванням того, що обидва клуби належать Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії, що може спростити переговори. Проте "сороки" не поспішають розлучатися зі своїм лідером, і трансферна сага навколо Ісака обіцяє бути напруженою.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл шукає італійське підсилення в захисті.