Англія

Нідерландський плеймейкера готовий залишити Лейпциг — топові клуби АПЛ поінформовані, але переговорів поки не було.

Напередодні стало відомо про те, що атакуючий півзахисник збірної Нідерландів та Лейпцига Хаві Сімонс прагне змінити клуб цього літа та продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Челсі та Арсенал очолюють список клубів, які уважно відстежують розвиток подій щодо майбутнього 22-річного нідерландця.

Про бажання Сімонса залишити РБ Лейпциг стало відомо ще в травні. Англійські гранди вже поінформовані про його потенційну доступність, однак станом зараз офіційних пропозицій чи переговорів із жодної стороною не було.

Також повідомляється, що наразі немає жодних передумов чи прогресу щодо можливого повернення талановитого гравця до Барселони.

У минулому сезоні Хаві Сімонс провів за Лейпциг 33 матчі, забив 11 голів та віддав 8 асистів. Портал Transfermarkt оцінює молодого плеймейкера в 70 млн євро, а його контракт із "биками" спливає влітку 2027 року.